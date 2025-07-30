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        Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

        EDİRNE'de askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın (24) acı haberi, Osmaniye'deki baba ocağına ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 22:23 Güncelleme: 30.07.2025 - 22:25
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        Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
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        EDİRNE'de askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın (24) acı haberi, Osmaniye'deki baba ocağına ulaştı.

        Edirne'de 102'nci Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, araç kazasında ağır yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Şehidin acı haberi, memleketi Osmaniye'deki baba ocağına ulaştı. Şehit Çakır'ın annesi Melek Çakır'ı 3 yıl önce, babası Ökkeş Çakır'ı ise çocukken kaybettiği öğrenildi. Askeri heyet, şehadet haberini kardeşlerine verdi. Şehidin en büyük ağabeyi Murat Çakır'ın evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin 6 kardeşin en küçüğü olduğu ve Pınar Çakır ile yaklaşık 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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