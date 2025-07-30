Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın şehadet haberi Osmaniye'deki ailesine verildi

        Edirne'deki askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın şehadet haberi, Osmaniye'deki ailesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 22:03 Güncelleme: 30.07.2025 - 22:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın şehadet haberi Osmaniye'deki ailesine verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'deki askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın şehadet haberi, Osmaniye'deki ailesine ulaştırıldı.

        Askeri yetkililer, 25 yaşındaki Çakır'ın Haraz Mahallesi'nde yaşayan ağabeyi Murat Çakır'a sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi.

        Haberin ardından evin önüne taziye çadırı kuruldu, çevresine Türk bayrakları asıldı.

        Çadıra giden aile yakınları ve vatandaşlar, başsağlığı dileklerini iletti.

        Anne ve babası vefat eden şehit Çakır'ın, geçen yıl evlendiği öğrenildi.

        Edirne'deki askeri araç kazasında ağır yaralanan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        MGK: Hızlı ve istikrarlı ilerlenecek
        MGK: Hızlı ve istikrarlı ilerlenecek
        Süreç komisyonunda gözler yarında
        Süreç komisyonunda gözler yarında
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        Diploma davasında yeni gelişme
        Diploma davasında yeni gelişme
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        ABD'den Hindistan'a ve Brezilya'ya verdi
        ABD'den Hindistan'a ve Brezilya'ya verdi
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Fenerbahçe'nin yeni sağ beki Nelson Semedo!
        Fenerbahçe'nin yeni sağ beki Nelson Semedo!
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Osmaniye'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Kamyonun refüjdeki ağaçlara çarpıp devrildiği kaza kamerada
        Kamyonun refüjdeki ağaçlara çarpıp devrildiği kaza kamerada
        Kadirli'de yakalanan 9 firari şüpheliden 4'ü tutuklandı
        Kadirli'de yakalanan 9 firari şüpheliden 4'ü tutuklandı
        Jandarmanın hassas burunlu köpeklerinin kondisyonu antrenmanlarla korunuyor...
        Jandarmanın hassas burunlu köpeklerinin kondisyonu antrenmanlarla korunuyor...
        Osmaniye'de refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Osmaniye'de refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Osmaniye'de iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Osmaniye'de iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı