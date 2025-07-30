Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın şehadet haberi Osmaniye'deki ailesine verildi

Edirne'deki askeri araç kazasında ağır yaralanan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Anne ve babası vefat eden şehit Çakır'ın, geçen yıl evlendiği öğrenildi.

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