Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de elektrikli bisiklet köprüden düştü: 1 ölü, 1 yaralı

        OSMANİYE'de elektrikli bisikletin yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden dere yatığına düşmesi sonucu Hayrullah Üveys öldü, Oğuzhan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 02:04 Güncelleme: 01.08.2025 - 02:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de elektrikli bisiklet köprüden düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        OSMANİYE’de elektrikli bisikletin yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden dere yatığına düşmesi sonucu Hayrullah Üveys öldü, Oğuzhan A. ise yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Haraz Mahallesi Karaçay Mesire Alanı yakınlarında meydana geldi. Üzerinde iki kişinin bulunduğu sürücüsü henüz tespit edilemeyen elektrikli bisiklet, iddiaya göre yokuş aşağı ilerlediği sırada virajı alamayıp, köprü korkuluklarına çarparak yaklaşık 5 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, Hayrullah Üveys'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Oğuzhan A. ise ekipler ve vatandaşlar tarafından dere yatağından çıkarıldı. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Oğuzhan A., Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayrullah Üveys'in cansız bedeni de kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beştepe'de kamuda zam görüşmesi
        Beştepe'de kamuda zam görüşmesi
        Trump: Rusya'nın yaptığı iğrenç
        Trump: Rusya'nın yaptığı iğrenç
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        "Beşiktaş'ta ciddi bir değişime ihtiyaç var!"
        "Beşiktaş'ta ciddi bir değişime ihtiyaç var!"
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Fenerbahçe, Semedo transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Semedo transferini açıkladı!
        Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
        Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
        Zelenskiy'den rejim değişikliği çağrısı
        Zelenskiy'den rejim değişikliği çağrısı
        Almanya'dan Filistin açıklaması: Süreç başlamalı
        Almanya'dan Filistin açıklaması: Süreç başlamalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Justin Timberlake kene kurbanı
        Justin Timberlake kene kurbanı
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Ev arkadaşı dehşet saçtı!
        Ev arkadaşı dehşet saçtı!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği

        Benzer Haberler

        Şehit Uzman Çavuş Çakır, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Uzman Çavuş Çakır, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı
        Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
        Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
        Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın şehadet haberi Osmaniye'deki ailesi...
        Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın şehadet haberi Osmaniye'deki ailesi...
        Osmaniye'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Osmaniye'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Kamyonun refüjdeki ağaçlara çarpıp devrildiği kaza kamerada
        Kamyonun refüjdeki ağaçlara çarpıp devrildiği kaza kamerada
        Kadirli'de yakalanan 9 firari şüpheliden 4'ü tutuklandı
        Kadirli'de yakalanan 9 firari şüpheliden 4'ü tutuklandı