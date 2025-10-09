Habertürk
        Osmaniye'de amatör sporculardan Filistin'e destek

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 1. Amatör Küme takımlarından 7 Mart Kadirli Demirspor oyuncuları antrenmana Türk ve Filistin bayraklarıyla çıktı.

        09.10.2025 - 14:59
        Osmaniye'de amatör sporculardan Filistin'e destek
        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 1. Amatör Küme takımlarından 7 Mart Kadirli Demirspor oyuncuları antrenmana Türk ve Filistin bayraklarıyla çıktı.

        Kadirli sentetik futbol sahasındaki antrenmana Kadirli Müftüsü Yakup Etik ve Sumbas Müftüsü Aydın Kafes de katıldı.

        Kulüp Başkanı Ahmet Selçuk Durmuşoğlu, İsrail saldırılanlarında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

        Konuşmanın ardından Filistin'de yaşamını yitirenler için dua edildi.

