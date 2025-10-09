Habertürk
Habertürk
        Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de aranan 2 firari hükümlü aynı evde yakalandı

        Osmaniye'de haklarında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü, polis ekiplerince aynı evde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 11:23 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:23
        Osmaniye'de aranan 2 firari hükümlü aynı evde yakalandı
        Osmaniye'de haklarında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü, polis ekiplerince aynı evde yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan 15 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Aysun D.'nin kente geleceği bilgisine ulaştı.

        Bindiği panelvan, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından takip edilen hükümlünün girdiği eve operasyon düzenlendi.

        Adresteki Aysun D.'yi gözaltına alan ekipler, kaçmaya çalışan Özge U.'yu yakaladı.

        Ekiplerin incelemesi sonucu Özge U.'nun da "hırsızlık" suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

        İşlemlerinin ardından 2 hükümlü cezaevine gönderildi.

