Osmaniye'de tarım lisesi öğrencileri üniversitede ağırlandı
Kadirli Çukurova Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü'nde incelemede bulundu.
Öğrenciler, organik tarım işletmeciliği konusunda uygulamalı ve bilimsel çalışmaların yapıldığı alanları gezerek, akademisyen ve üniversite öğrencilerinden bilgi aldı.
Okul Müdürü Turgay Eriş, öğrencilerin derslerde aldıkları bilgileri, uygulamalı olarak yerinde görme şansı bulduklarını belirterek, "Öğrencilerimizin ortaöğretimde aldığı eğitimi ve mesleki becerileri üniversite hayatına taşıyıp tarımsal faaliyetlerine daha bilimsel bir yol ile devam etmelerini ve bunu destekleyen her türlü etkinlikte yer almalarını istiyoruz." dedi.
