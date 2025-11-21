Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de tarım lisesi öğrencileri üniversitede ağırlandı

        Kadirli Çukurova Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü'nde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 16:52 Güncelleme: 21.11.2025 - 16:52
        Osmaniye'de tarım lisesi öğrencileri üniversitede ağırlandı
        Kadirli Çukurova Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü'nde incelemede bulundu.

        Öğrenciler, organik tarım işletmeciliği konusunda uygulamalı ve bilimsel çalışmaların yapıldığı alanları gezerek, akademisyen ve üniversite öğrencilerinden bilgi aldı.

        Okul Müdürü Turgay Eriş, öğrencilerin derslerde aldıkları bilgileri, uygulamalı olarak yerinde görme şansı bulduklarını belirterek, "Öğrencilerimizin ortaöğretimde aldığı eğitimi ve mesleki becerileri üniversite hayatına taşıyıp tarımsal faaliyetlerine daha bilimsel bir yol ile devam etmelerini ve bunu destekleyen her türlü etkinlikte yer almalarını istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

