        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Trafik kazasında ölen itfaiye erinin cenazesi Osmaniye'de toprağa verildi

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında ölen itfaiye eri Hüseyin Koçtaş'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 17:59 Güncelleme: 23.11.2025 - 17:59
        Trafik kazasında ölen itfaiye erinin cenazesi Osmaniye'de toprağa verildi
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında ölen itfaiye eri Hüseyin Koçtaş'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde defnedildi.

        Suruç-Mürşitpınar kara yolu kırsal Yalınca Mahallesi mevkisinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen Bahçe Belediyesi İtfaiye Amirliğinde görevli itfaiye eri Hüseyin Koçtaş (25) için Bahçe İtfaiye Amirliği önünde tören düzenlendi.

        Koçtaş'ın yakınları, Belediye Başkanı Zeynel Mete Kadıoğlu ile itfaiye personelinin katıldığı cenaze töreninin ardından Koçtaş'ın cenazesi Nohut köyü mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

