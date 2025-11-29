Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Osmaniye'de doğa kampında bir araya geldi

        Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Osmaniye'de düzenlenen kampta stres attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 18:01 Güncelleme: 29.11.2025 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Osmaniye'de doğa kampında bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Osmaniye'de düzenlenen kampta stres attı.

        Kadirli ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Aslantaş Gençlik Kampı'nda düzenlenen programa, bölge müdürlüğünde yönetici kadrosunda görev yapan 180 personel ve aileleri katıldı.

        Pazar günü sona erecek kampa katılanlar, spor etkinlikleri ve aktivitelerle eğlendi.

        Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, AA muhabirine, amaçlarının yönetici kadrosunda bulunan 180 personeli doğa kampında buluşturmak olduğunu söyledi.

        Şehitlerin emanet bıraktığı vatanı yeşerten orman teşkilatı personelinin yangın, kuraklık ve iklim değişikliğiyle mücadelesinin sürdüğünü dile getiren Etli, "Bu kampımızda, kendi ihtisas alanlarında başarı gösteren yöneticilerimize başarı belgesi takdimi yapacağız. Osmaniye ve Adana'da görev yapan, bölge müdürlüğümüzün en ücra noktasındaki orman işletme şeflerimiz, işletme müdürlerimiz, işletme müdür yardımcılarımız, saymanlarımız, şube müdürlerimiz, bölge müdür yardımcılarımız ve üst yönetimin tamamı bu kampta bir araya geldi. İnşallah 2026'da da yine yöneticilerimizle bu kampımızı tekrarlamak istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı
        Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Sıradan taşlar sanılıyordu! Bingöl'de 50 milyon yıllık keşif
        Sıradan taşlar sanılıyordu! Bingöl'de 50 milyon yıllık keşif
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!

        Benzer Haberler

        15 kişilik minibüsten 30 tarım işçisi çıktı
        15 kişilik minibüsten 30 tarım işçisi çıktı
        Osmaniye'de 15 kişilik minibüsten 30 işçi çıktı
        Osmaniye'de 15 kişilik minibüsten 30 işçi çıktı
        Osmaniye'de Down sendromlu kişiye temsili askerlik yaptırıldı
        Osmaniye'de Down sendromlu kişiye temsili askerlik yaptırıldı
        Öğretmenler, şehit ve depremde kaybedilen meslektaşları için fidan dikti
        Öğretmenler, şehit ve depremde kaybedilen meslektaşları için fidan dikti
        Osmaniye'de pazarda yankesicilik yapan 5 şüpheli, gizli bölmeli araçla yaka...
        Osmaniye'de pazarda yankesicilik yapan 5 şüpheli, gizli bölmeli araçla yaka...
        Osmaniye'de pazarda yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan 5 zanlı tutukla...
        Osmaniye'de pazarda yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan 5 zanlı tutukla...