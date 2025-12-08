Mersin'de dolandırıcılık suçundan aranan zanlı Osmaniye'de yakalandı
Mersin'de dolandırıcılık olayına karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli Osmaniye'de gözaltına alındı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mersin'de para ve ziynet eşyası dolandırıcılığına karıştığı öne sürülen H.Y'nin, yolcu olarak bindiği taksiyle kente geldiğini belirledi.
Durdurdukları araçta çalınan para ve ziynet eşyasını bulan ekipler, H.Y'yi gözaltına aldı.
Zanlı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, şüpheliyi yakalayan polisleri makamında ağırlayıp çalışmadan dolayı kutladı.
