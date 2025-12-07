Habertürk
        Osmaniye'de devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı

        Osmaniye'de devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 21:16 Güncelleme: 07.12.2025 - 21:16
        Osmaniye'de devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı
        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 34 SD 1521 plakalı yolcu otobüsü, Osmaniye-Gaziantep kara yolu Düziçi kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, kontrollü olarak veriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

