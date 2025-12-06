Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de tıra çarpan otobüsteki 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 2 sürücü tutuklandı

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında tıra çarpan yolcu otobüsündeki 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan 2 aracın sürücüleri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 14:26 Güncelleme: 06.12.2025 - 14:26
        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe ilçesi yakınlarında dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü A.A. (42) ve tır sürücüsü H.K'nin (52) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        A.A. idaresindeki SEÇ Turizme ait İzmir-Gaziantep seferini yapan 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, lastiği patladığı için yol kenarında duran H.K. yönetimindeki 06 CSZ 834 plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Otobüsteki 7 yolcunun öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kaza sonrasında sürücüler, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

