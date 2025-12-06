Osmaniye'de tıra çarpan otobüsteki 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 2 sürücü tutuklandı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında tıra çarpan yolcu otobüsündeki 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan 2 aracın sürücüleri tutuklandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe ilçesi yakınlarında dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü A.A. (42) ve tır sürücüsü H.K'nin (52) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
A.A. idaresindeki SEÇ Turizme ait İzmir-Gaziantep seferini yapan 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, lastiği patladığı için yol kenarında duran H.K. yönetimindeki 06 CSZ 834 plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Otobüsteki 7 yolcunun öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kaza sonrasında sürücüler, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
