Seyir halindeki otomobilinin alev aldığını offroad kulübü üyelerinin uyarısıyla fark etti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, Kadirli Offroad Kulübü üyelerinin sürücüyü uyarmasıyla söndürüldü.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, Kadirli Offroad Kulübü üyelerinin sürücüyü uyarmasıyla söndürüldü.
01 AGC 15 plakalı otomobilin alt kısmı, Kadirli-Andırın kara yolunda henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Yoldan geçtikleri esnada durumu fark eden Kadirli Offroad Kulübü üyeleri, korna çalarak otomobilin sürücüsünü uyardı.
Durdurduğu araçtan inen sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
Olay anı, kulüp üyesinin araç kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.