Kadirli'de çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Kadirli ilçesinde çiftçilere, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında yağlık ayçiçeği tohumu desteği verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser, hizmet binasında düzenlenen törende, çiftçilere ekim döneminin hayırlı olmasını diledi. Programda 100 çiftçiye yaklaşık 20 bin dekar alan için yüzde 50'si hibe olmak üzere ayçiçeği tohumu teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.