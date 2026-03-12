Canlı
        Osmaniye Haberleri

        Kadirli'de çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı

        Kadirli ilçesinde çiftçilere, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında yağlık ayçiçeği tohumu desteği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Kadirli'de çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı

        Kadirli ilçesinde çiftçilere, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında yağlık ayçiçeği tohumu desteği verildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser, hizmet binasında düzenlenen törende, çiftçilere ekim döneminin hayırlı olmasını diledi.


        Programda 100 çiftçiye yaklaşık 20 bin dekar alan için yüzde 50'si hibe olmak üzere ayçiçeği tohumu teslim edildi.

