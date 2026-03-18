Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'de geleneksel sokak iftarı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 13'üncü sokak iftarında yaklaşık 15 bin kişi aynı anda oruç açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 21:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de geleneksel sokak iftarı

        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 13'üncü sokak iftarında yaklaşık 15 bin kişi aynı anda oruç açtı.

        Kadirli Belediyesi tarafından 13'üncüsü düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar Çanakkale Caddesi’nde iftar için buluştu.

        Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, burada yaptığı konuşmada birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Olcar, "Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, ecdadımızın bizlere emanet ettiği birlik, beraberlik ve fedakarlık ruhunu yaşatmak için geleneksel iftarımızda bir araya geldik. Çanakkale Caddesi’nde kurduğumuz gönül soframızda hem iftarımızı açtık, hem de Çanakkale ruhunu dualarla ve etkinliklerle birlikte yad ettik."dedi.

        Tutulan oruçların kabul olması temennisinde bulunan Olcar, katılımcıların ramazan ayını kutladı.

        Dualar okunup ilahilerin seslendirildiği iftarda, Hacivat ve Karagöz, semazen, ilahili şiir ile çocuklar için yüz boyama, animasyon ve palyaço gösterileri de sahnelendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        Laricani suikastının perde arkası
        Laricani suikastının perde arkası
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        Fenerbahçe'den prim haberleri için açıklama!
        Fenerbahçe'den prim haberleri için açıklama!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
        Osmaniye'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Osmaniye'de iftar programında konu...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Osmaniye'de iftar programında konu...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Osmaniye'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Osmaniye'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: "Sorunlar savaşla değil, diplomasi...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: "Sorunlar savaşla değil, diplomasi...
        AK Parti'li Yayman: Diplomasi masası kurulmalı, barışa fırsat tanınmalıdır
        AK Parti'li Yayman: Diplomasi masası kurulmalı, barışa fırsat tanınmalıdır
        Osmaniye'de seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü