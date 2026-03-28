Osmaniye'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Osmaniye'de tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ARG 937 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Toprakkale gişeleri yakınında devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

