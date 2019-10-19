Oğluna su atan çocuğu dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

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OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde oğlunun üzerine su döktüğü iddia edilen 9 yaşındaki K.A.'yı dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ali E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Kadirli 7 Mart İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi K.A.'nın üzerine aynı okulda okuyan H.E. teneffüste su döktü. Okul çıkışında H.E., evlerinin önünden geçen K.A.'yı babası Ali E.'ye şikayet etti. Ali E. de çocuğu dövdü. Yediği dayağın ardından gözü şişen ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi olan K.A. evine gidince durumu ailesine anlattı. Ailesinin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Ali E. iddiaları kabul etmedi. Ali E. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, K.A.'nın annesi Yasemin A., oğlunu dövdüğünü iddia ettiği Ali E.'nin cezalandırılmasını istedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



OSMANİYE 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:19

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