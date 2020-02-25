60 yıllık cami genişletiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

60 yıllık cami genişletiliyor

İHA

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki 60 yıllık İrfanlı Camisi'ni genişletme çalışmaları başlatıldı.

60 yıllık cami genişletiliyor

Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki 60 yıllık İrfanlı Camisi'ni genişletme çalışmaları başlatıldı.
İrfanlı Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hacı Cuma, Hürriyet Mahallesi, Refik Cesur Bulvarı üzerinde bulunan caminin özelikle Cuma günlerinde, bayram namazlarında, kandillerde ve teravih namazlarında yetersiz kaldığını söyledi.
1960 yılında 250 metrekare genişliğinde ibadete açılan caminin o zamanki nüfusa göre çok büyük bir cami olduğunu söyleyen Cuma, "Düziçi Kaymakamlığı ve Düziçi Belediyesinin hemen yanında bulunan cami günümüzde, cemaatimize artık yetersiz gelmeye başladı. Bizde derneğimiz üyeleri ve cemaatimizle istişare ederek genişletme kararı aldık. İnşallah 300 kişilik olan camimiz, yapılan tadilat ve genişletme çalışmaları sonucu 400 metrekare daha genişletilecek ve kapasitesini 500 kişi daha arttıracak. Böylece toplam 800 kişiye hizmet verecek durumda olacak. Toplam 300 bin lirayı bulan yeni tadilat ve genişletme çalışmalarının masrafı, derneğin gelirleriyle karşılanıyor. Camimizdeki genişletme çalışmaları bir aksilik olmazsa inşallah Ramazan ayına yetişecek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düziçi'nde motosiklet denetimi
YEREL HABERLER Düziçi'nde motosiklet denetimi
Zabıta ile kavga eden gruba cop ve biber gazıyla müdahale
YEREL HABERLER Zabıta ile kavga eden gruba cop ve biber gazıyla ...
Osmaniye'de Basketbol Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Osmaniye'de Basketbol Şampiyonası sona erdi
Osmaniye'nin Rapunzel'i Nazar
YEREL HABERLER Osmaniye'nin Rapunzel'i Nazar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X