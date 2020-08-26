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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniyeli çiftçilere Ayşehanım yerfıstığı çeşidi tanıtıldı

İHA

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Değirmenocağı köyü ve Kadirli İlçesi Narlıkışla köyünde üreticilere "Ayşehanım" yerfıstığı çeşidinin tanıtımı yapıldı.

Osmaniyeli çiftçilere Ayşehanım yerfıstığı çeşidi tanıtıldı

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce Değirmenocağı köyü ve Kadirli İlçesi Narlıkışla köyünde üreticilere "Ayşehanım" yerfıstığı çeşidinin tanıtımı yapıldı.
2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve tescili yaptırılan Ayşehanım yerfıstığı çeşidinin Osmaniye çiftçilerince de tanınması ve benimsenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Osmaniye’de iki farklı lokasyonda demonstrasyona alınması teklifinin kabul edilerek bakanlık tarafından 22 bin 500 TL ödenek tahsisi yapıldığı bildirildi. Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün gözetim ve denetimi altında Nisan 2019 tarihinde temin edilen tohumluklar, ilgili çiftçiler tarafından kendi arazilerine geleneksel çeşit NC7 ile beraber ekildi.
Programa Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut ve teknik personelleri, Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürü Emin Tepeli ve teknik personelleri, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Islahçı, Araştırmacı ve Yayımcı teknik personelleri, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü uzmanları ile çiftçiler katıldı.
İl Müdürü Recep Bulut konu hakkında yaptığı açıklamada, "Verim ve kalite kriterleri yönünden NC7 çeşidinden daha üstün olan Ayşehanım çeşidimizin, yerfıstığı üreticilerimiz tarafından daha iyi tanınması ve benimsenmesi için bu tür projelerin çok faydalı olduğundan bahis ile emeği geçen tüm teknik personele ve katılımcı çiftçilere teşekkür ederek; söz konusu çeşidin ilimiz ekonomisi ve çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz" dedi.
Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürü Emin Tepeli ve Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Islahçısı Dr. Ayşe Nuran Çil de, Ayşehanım çeşidinin diğer çeşitten farklı ve üstün özelliklerden bahsederek projenin ve programın Osmaniyeli çiftçilere hayırlı olmasını diledi.
Daha sonra hasadına yaklaşık bir ay kala yerfıstığı çeşitlerinden ayrı ayrı söküm yapılarak mevcut durumda aralarındaki teknik ve görsel farklar incelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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