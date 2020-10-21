Osmaniye'de salamuralık ve yağlık zeytin hasadına başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'de salamuralık ve yağlık zeytin hasadına başlandı

DHA

Osmaniye'de salamuralık ve yağlık zeytin hasadına başlandı


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de hasat döneminin gelmesiyle birlikte üreticiler,  sofralık, salamuralık ve zeytinyağı üretimi için zeytin toplamaya başladı.
Kentte salamuralık ve zeytinyağı olarak kullanılan zeytin için hummalı çalışma başladı. 19 bin ton salamuralık ve 14 bin 250 ton da zeytinyağı rekoltesinin beklendiği kentte, hasat sürüyor. Bu kapsamda, sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar, geç saatlere kadar devam ediyor.
Son yıllarda ekim alanları genişleyen zeytin üretimi Osmaniye ve çevresinde hızla artıyor. Çukurova'nın 'yeşil altını' olarak adlandırılan zeytin, kentte yer fıstığından sonra önemli geçim kaynaklarından birisini oluşturuyor. 40 adet zeytinyağı fabrikasının bulunduğu Osmaniye'de zeytine olan talep de her geçen gün artıyor.
HEM SALAMURALIK HEM ZEYTİNYAĞI OLARAK KULLANILIYOR
Zeytin hasadının başlamasıyla zeytin bahçesi sahipleri de salamuralık ve zeytinyağı yapacakları zeytinlerin toplamasına başladı. Sabahın erken saatlerinde toplanan zeytinler salamura yapılacaksa evlere getirilerek ayıklanıyor. Zeytinyağı olacak zeytinler ise zeytinyağı fabrikalarına gönderiliyor. Toprakkale ilçesinde, yıllardır salamuralık zeytin yapan Eşe Çapar, çocuklarını yaptıkları salamuralık zeytinler sayesinde büyütüp evlendirdiğini aktardı. Ailecek zeytinlerin toplandığını daha sonra da bunları temizledikten sonra kırdıklarını aktaran Çapar, "Daha sonra kırdığımız zeytinleri bidonlara doldurup üzerine su döküyoruz acıları çıksın diye. Birkaç gün suyunu değiştirdikten sonra yiyeceğimiz zeytinleri tatlandırıyoruz" diye konuştu.
SOFRALIK ZEYTİNİN BİDONU 30 LİRA
Yaptıkları salamuralık zeytinlere çok büyük talepler olduğunu, Türkiye´nin birçok iline salamuralık zeytin gönderdiklerini ifade eden Eşe Çapar, "Bidonlarımız toptan olursa 27.5 perakende olursa 30 liradan satıyoruz. İçinde hiçbir katkı maddesi yok, her şeyiyle doğal" dedi.
Evlerde ise zeytin bahçelerinden toplanan zeytinler imece usulü temizlenerek kırılıyor. Daha sonra ise bidonlara ya da şişelere doldurularak üzerine su ekleniyor. Birkaç gün suyu temizlenen ve yeniden su doldurulan zeytinlerin acısı çıkartılarak tuz ayarı yapılıyor. Tatlandırılma işleminin ardından yenecek hale gelen zeytinlerin, bozulmadan bir yıl boyunca tazeliğini koruduğu kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Toprakkale İbrahim EMÜL
2020-10-21 14:29:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastabala Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı
YEREL HABERLER Kastabala Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden ...
Kuru üzüm ve dut çuvallarından uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kuru üzüm ve dut çuvallarından uyuşturucu çıktı
Traktör hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Traktör hırsızı yakalandı
Araçlardaki kuru üzüm ve dut çuvallarından uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Araçlardaki kuru üzüm ve dut çuvallarından uyuşturucu ...
Kocası ağırlaştırılmış müebbet alan kadın: "Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum" 10 yıl önce ortadan kaybolan 64 yaşındaki kadının oğluna eşinin ifadesiyle annesini öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Kocası ağırlaştırılmış müebbet alan kadın: "Yalan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X