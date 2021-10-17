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TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Arnavutköy Belediyespor: 0

İHA

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Arnavutköy Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 1. Grup maçında Osmaniyespor FK, evinde grup lideri Arnavutköy Belediyespor’u 10 mağlup etti.

Stat: 7 Ocak
Hakemler: Mehmet Terece xx, Eren Özçelik xx, Şükrü Çavcı xx
Osmaniyespor FK: Mehmet Akif Önal xx, Sinan Altınel xx, Mehmet Sefa Etöz xx, Yavuz Koç xx, Ali Sinan Gayla xx (Burak Kara dk. 90+2 ?), Bora Taşdemir xxx (Mehmet Fatih Ayık dk. 87 ?), Yağız Rüştü Aktaş xx (Muhammet Mustafa Gundak dk. 80 x), Mehmet Tolunay Gül xx (Ahmet Taner Çukadar dk. 80 x), Onur Kızıltaş xx, Gökhan Lale xx, Umut Koray Öz xx (Hüseyin Sürmeneli dk. 90+2 ?)
Arnavutköy Belediyespor: Kıvanç Küçükkarış xx, Mert Caymaz xx, Fuat Yaman xx, Samet Günhan xx (Mert Çölgeçen dk. 82 ?), Mithat Yaşar xx, Mustafa Acun xx (Hüseyin Çelik dk. 87 ?), Tolga Şahin xx (Halil Çelik dk. 67 xx), Kerem Kılıç xx, Osman Bayrak xx, Okan Duran xx, Sergen Yakupçebioğlu xx (Mertkan Cengiz dk. 67 xx)
Gol: Bora Taşdemir (dk. 72) (Osmaniyespor FK)
Sarı Kartlar: Yavuz Koç (Osmaniyespor FK), Mustafa Acun, Okan Duran, Mert Caymaz, Kıvanç Küçükkarış (Arnavutköy Belediyespor)

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