Osmaniye’de “Kitap Kahve” açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Kitap Kahve” Osmaniye Barış Eğitim ve Spor Kulübü Derneği’nde açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında uygulanan “Kitap Kahve” projesi Vali Erdinç Yılmaz’ın katılımıyla Osmaniye Barış Eğitim ve Spor Kulübü Derneği’nde açıldı. Gençlerin hayallerini desteklemek, gönüllülük çalışmalarını güçlendirmek, yenilikçi fikirlere ve girişimlere imkan sağlamak, kültürel etkinliklere ve sanata katılımı desteklemek amacıyla açılan kitap kahvede gençler raflarda bulunan kitapları kullanabilecek.

Kurdele kesiminin ardından kahvede incelemelerde bulunan Vali Erdinç Yılmaz, projeyle ilgili de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu’ndan bilgiler aldı.

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