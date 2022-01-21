Kar, gül serasını yerle bir etti, 2,5 milyon zarar meydana geldi Osmaniye’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Hasanbeyli ilçesindeki bulunan gül serası yerle bir oldu Karlar altında kalan sera drone ile havadan görüntülenirken sera sahibi Kürşat Karahanlı, yaklaşık 10 dönüm seradan 2,5 milyon zararının olduğu söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar, gül serasını yerle bir etti, 2,5 milyon zarar meydana geldi Osmaniye’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Hasanbeyli ilçesindeki bulunan gül serası yerle bir oldu Karlar altında kalan sera drone ile havadan görüntülenirken sera sahibi Kürşat Karahanlı, yaklaşık 10 dönüm seradan 2,5 milyon zararının olduğu söyledi

İHA

Osmaniye'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Hasanbeyli ilçesindeki bulunan gül serası yerle bir oldu. Karlar altında kalan sera drone ile havadan görüntülenirken sera sahibi Kürşat Karahanlı, yaklaşık 15 dönüm seradan 2, 5 milyon zararının olduğu söyledi.

Kar, gül serasını yerle bir etti, 2,5 milyon zarar meydana geldi Osmaniye’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Hasanbeyli ilçesindeki bulunan gül serası yerle bir oldu Karlar altında kalan sera drone ile havadan görüntülenirken sera sahibi Kürşat Karahanlı, yaklaşık 10 dönüm seradan 2,5 milyon zararının olduğu söyledi

Osmaniye’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Hasanbeyli ilçesindeki bulunan gül serası yerle bir oldu. Karlar altında kalan sera drone ile havadan görüntülenirken sera sahibi Kürşat Karahanlı, yaklaşık 15 dönüm seradan 2, 5 milyon zararının olduğu söyledi.
Osmaniye merkezde önceki günlerde etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Hasanbeyli ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde seracılık yapan Kürşat Karahanlı’nın gül serası da yoğun kar yağışından zarar gördü. Kar yağışı nedeniyle çatıda biriken karaların ağırlığına dayanamayan sera tamamen çökerek yerle bir oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü’ne hazırlık yapılmaya başlanırken 2 milyon gül soğuktan donarak zarar gördü. 10,5 dönümlük gül serasının yanı sıra 5 dönümlük süs bitkisi ekili seranın da zarar gördüğünü belirten Karahanlı, yaklaşık 2,5 milyon zararının olduğunu söyledi.
Sevgililer Günü’ne hazırlık yaparken seranın tamamen zarar gördüğünü ifade eden sera sahibi Kürşat Karahanlı, “Yoğun kar yağışından dolayı, seramız çöktü. Bütün bitkilerimiz seranın altında kaldı. Yaklaşan Sevgililer Günü'ne çok büyük bir ümidimiz vardı. Buradan elde edeceğimiz hasatlarla ödememiz gereken kredilerimiz vardı. Bundan dolayı çok kötü durumdayız. Tahmini 2,5 milyon lira civarında maddi hasarımız var. Demirin, naylonun zararından ziyade en büyük zararımız örtünün altında olan çiçeklerin zararıdır. Ümidimizi onlara bağlamıştık. Yaklaşık 10 dönüme yakın gülümüz vardı. Bu da yaklaşık 2 milyona yakın hasat edecek noktada olan gül yapar. Bunun dışında süs bitkilerimiz, çiçeklerimiz de seranın altında kaldı. Bir esnaf, çiftçi ve üretici olarak yetkililerden bize yardım etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye'de firari 2 FETÖ hükümlüsü, 'gaybubet evi'nde yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de firari 2 FETÖ hükümlüsü, 'gaybubet ...
Osmaniye’de 137 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Osmaniye’de 137 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı
Osmaniye'de FETÖ'den aranan firari 2 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de FETÖ'den aranan firari 2 hükümlü ...
Beyaza bürünen Bahçe ilçesi drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Beyaza bürünen Bahçe ilçesi drone ile havadan ...
Sahte pasaportla yakalanan yabancı uyruklu 3 kişi sınır dışı edilecek
YEREL HABERLER Sahte pasaportla yakalanan yabancı uyruklu 3 kişi ...
Evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı
Osmaniye'de bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yapan zanlılar yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yapan ...
Amanoslar’da kardan kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor
YEREL HABERLER Amanoslar’da kardan kapanan yayla yolları ulaşıma ...
Motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Karlı yollar yaban hayvanları için aşıldı
YEREL HABERLER Karlı yollar yaban hayvanları için aşıldı
Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç kuyruğu dronla görüntülendi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç ...
Ambulans helikopter kapanan yolda mahsur kalan bebek için havalandı
YEREL HABERLER Ambulans helikopter kapanan yolda mahsur kalan bebek ...
Düziçi’nde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Düziçi’nde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç kuyruğu dronla görüntülendi (3)
YEREL HABERLER Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç ...
Uzun yıllar sonra Düziçi’ne yağan kar vatandaşları sevindirdi
YEREL HABERLER Uzun yıllar sonra Düziçi’ne yağan kar vatandaşları ...
Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç kuyruğu dronla görüntülendi (2)
YEREL HABERLER Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç ...
Kızılay TAG otobanında mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıttı
YEREL HABERLER Kızılay TAG otobanında mahsur kalan vatandaşlara ...
Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç kuyruğu dronla görüntülendi (2)
YEREL HABERLER Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç ...
Karda kapanan TAG otoyolunda metrelerce oluşan tır kuyruğu drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Karda kapanan TAG otoyolunda metrelerce oluşan tır ...
Yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
TAG otoyolu Osmaniye bölümünde ulaşıma kar engeli Yolda araçları ile mahsur kalan vatandaşları Bahçe Belediyesi misafirhanelere yerleştirdi
YEREL HABERLER TAG otoyolu Osmaniye bölümünde ulaşıma kar ...
Osmaniye’de 89 yasaklı ırk köpek kayıt altına alındı Kayıtsız olduğu tespit edilen yaklaşık 47 yasaklı ırk köpek ise Osmaniye Belediyesi ekiplerince toplanarak havyan barınağına yerleştirildi
YEREL HABERLER Osmaniye’de 89 yasaklı ırk köpek kayıt altına ...
Hırsızlık suçundan 22 kaydı bulunan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan 22 kaydı bulunan şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.