Donmak üzere olan 90 yaşındaki kadını itfaiye kurtardı

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Kösepınarı köyünde kar yağışı nedeniyle yalnız yaşadığı evde mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren 90 yaşındaki Fatma Büyükakçalı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kösepınarı köyünde aralıksız kar yağışı nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Köy evinde yaşayan 90 yaşındaki Fatma Büyükakçalı’dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine köye giden itfaiye ekipleri yolu açarak yaşlı kadının evine ulaştı. Donma tehlikesi geçiren Fatma Büyükakçalı iki itfaiye eri tarafından taşınarak itfaiye aracına getirildi. Daha sonra sağlık kontrolü için Kadirli Devlet Hastanesine götürülen yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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