Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Osmaniye merkezli 3 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 10 tutuklama

        3 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 10 tutuklama

        Osmaniye merkezli 3 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen 'Gölge Ağı' isimli operasyonda, 10 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla yakalanan 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 00:54 Güncelleme: 29.01.2026 - 00:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 ilde telefon dolandırıcılığı: 10 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçlarına yönelik çalışma başlattı.

        Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin ülke genelinde 25 ilde vatandaşları telefonla arayarak kendilerini kan bağışı yapan kişiler ya da onların yakını olarak tanıttıktan sonra yaşanılan araç arızası gibi bahanelerle para talep ettikleri belirlendi. Vatandaşların yönlendirilen IBAN numaralarına para göndermesi suretiyle dolandırıldıkları tespit edildi.

        REKLAM

        58 mağdurun başvurusu üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, kimlikleri belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için 23 Ocak’ta Osmaniye merkezli İzmir’de 5, Manisa’da 9 olmak üzere toplam 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt lideri olduğu öne sürülen Ş.Ş. ile birlikte A.G., İ.P., A.Y., O.U., B.Ö., M.D., Ö.T, A.Y.K. ve İ.Ö. yakalandı.

        45 BİN KİŞİYE AİT KİMLİK BİLGİSİ ELE GEÇİRİLDİ

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 45 bin 128 kişiye ait kimlik, telefon ve adres bilgileri, 11 akıllı telefon, 5 tuşlu telefon, 3 flaş bellek, çok sayıda doküman, 30 bin TL nakit para, 10 GSM hattı ve 23 banka kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, yakalandıkları illerdeki işlemlerin ardından Osmaniye'ye getirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları Osmaniye Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

        MASAK verileri ve yapılan incelemelerde, suç örgütünün 2025 yılının son 6 ayından itibaren telefonda dolandırdıkları vatandaşlardan 10 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 26 Ocak 2026 (ABD - İran Gerilimi Nasıl Sona Erecek?)

        ABD filosu İran'a doğru ilerliyor, gerilim tırmanıyor. ABD-İran gerilimi nasıl sona erecek? Amaç rejim değişikliği mi? Trump bölgede ne yapmaya çalışıyor?

        #HABER
        #Osmaniye
        #osmaniye haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İngiltere Başbakanı Çin'de
        İngiltere Başbakanı Çin'de
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        Erakçi: Eller tetikte
        Erakçi: Eller tetikte
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı!
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde