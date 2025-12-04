Habertürk
        Osmaniye'de zincirleme trafik kazası! 3 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var | Son dakika haberleri

        Osmaniye’de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 ölü, 7 yaralı

        Osmaniye'de feci bir kaza meydana geldi. Yaşanan zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi ve 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 22:53 Güncelleme: 04.12.2025 - 22:53
        Osmaniye'de üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Dumlupınar Mahallesi İskender Türkmen Caddesi’nde meydana geldi. Sürücülerin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 27 HY 125 plakalı hafif ticari araç, 46 FE 830 plakalı ve 31 AT 080 plakalı otomobiller henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçlarda sıkışanlardan 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

        #Son dakika haberler
