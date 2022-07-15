Osmanlı Devleti yükseliş dönemi özeti 0:00 / 0:00

Konuyla ilgili araştırma yapan öğrencilerin de rahatlıkla faydalanabilmeleri için Osmanlı Devleti yükselme dönemi konu anlatımı formatına uygun olarak hazırladığımız, Osmanlı Devleti Yükseliş Dönemi Özeti kısmını da içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

İşte, Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi’ne dair tüm detaylar…

Osmanlı Devleti Yükseliş Dönemi Padişahları

2. Mehmed - Fatih Sultan Mehmed (1451 – 1481)

2. Bayezid (1481 – 1512)

1. Selim – Yavuz Sultan Selim (1512 – 1520)

1. Süleyman (1520 – 1566)

2. Selim (1566 – 1574)

Osmanlı Devleti Yükseliş Dönemi Özeti

1453 ile 1579 tarihleri arasında yaşanan siyasi ve askeri gelişmeleri aktardığımız ve sizler tarafından en çok merak edilen sorulardan bir tanesi olan Osmanlı Devleti yükseliş döneminde nereleri ele geçirmiştir? sorusuna cevaplar verdiğimiz yazımızın bu kısmını, gelin hep birlikte inceleyelim.

2. Mehmed – Fatih Sultan Mehmed (1451 – 1481)

1451 senesinde Osmanlı tahtına çıkan II. Mehmed ya da Fatih Sultan Mehmed; Osmanlı Dönemi yükseliş dönemi padişahlarının ilkidir. 1451 ile 1481 tarihleri arasında 30 yıl boyunca süren Fatih Sultan Mehmed döneminin en önemli olaylarından bir tanesi İstanbul’un fethedilmesidir. 1481 yılında 49 yaşındayken hayatını kaybeden II. Mehmed’in türbesi, İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Fatih Camii’ndedir.

Fatih Sultan Mehmed döneminin önemli olayları şu şekildedir:

29 Mayıs 1453 tarihinde, 53 günlük bir kuşatmanın ardından İstanbul fethedilmiştir.

1454 – 1457 yılları arasında Sırbistan üzerine seferler düzenleyerek, Belgrad dışında kalan tüm Sırbistan, Osmanlı topraklarına katılmıştır.

1460’da Amasra ve Mora fethedilmiştir.

1461 yılında Trabzon’u alarak, Trabzon Rum İmparatorluğu’na son vermiştir. Trabzon Rum İmparatorluğu’nun yıkılması; Bizans’ı yeniden canlandırma umutlarını sona erdirmiştir.

Candaroğulları’na ait olan Sinop, 1461’de Osmanlıların eline geçmiştir.

1462 yılında gerçekleştirilen Eflak Seferi neticesinde, Eflak fethedilmiştir.

1463 Bosna Seferi ile Bosna fethedilmiştir.

1466 Anadolu Seferi sonrası Konya alınmıştır.

1473’te Osmanlı Devleti ile Akkoyunlular arasında Otlukbeli Savaşı gerçekleşmiş ve savaşı kazanan Osmanlı Devleti, Doğu Anadolu bölgesini hâkimiyet altına almıştır.

1474 tarihinde Karamanoğulları Beyliği’ne son verilmiştir.

1475’te Kırım fethedilmiş ve Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.

Arnavutluk üzerine gerçekleştirilen seferle 1479 yılında Arnavutluk, Osmanlı Devleti sınırları içine girmiştir.

Gökçeada, Bozcaada, Midilli, Limni, Taşoz, Semadirek ve Eğriboz adaları fethedilmiştir.

2. Bayezid (1481 – 1512)

Osmanlı Devleti’nin 8. padişahı olan II. Bayezid, 7 yaşındayken Amasya sancak beyliğine gönderilmiş ve burada 27 sene kalmıştır. Babası II. Mehmed’in vefatını öğrenince Amasya’dan yola çıkarak İstanbul’a gelmiş ve 24 Mayıs 1481’de tahta çıkmıştır.

2. Bayezid döneminin öne çıkan siyasi ve askeri olayları ise şunlardır.

Tahta geçtikten sonra kardeşi Cem Sultan sorunuyla uğraşmıştır. II. Bayezid’in hükümdarlığını tanımayan Cem Sultan ve Osmanlı orduları Yenişehir Ovası’nda karşılaşmış ve yenilen Cem Sultan Konya’ya çekilmiştir. Osmanlı ordusunun Konya’ya yönelmesi üzerine 1482 yılında Rodos’a giden Cem Sultan, 1495 yılında hayatını kaybetmiştir.

1483 yılında, Rumeli üzerine Birinci Sefer-i Hümayun’a çıkarak Hersek Dükalığı’na son vermiştir.

1484 yılında çıkılan İkinci Sefer-i Hümayun neticesinde Boğdan’ın denizle bağlantısı kesilmiş ve Akkerman Kalesi fethedilmiştir.

1485 yılında Osmanlı – Memlük savaşı başlamış ve 6 yıl sürmüştür. Her iki taraf da birbirlerine bir üstünlük sağlayamamıştır.

1492’de Belgrad kuşatılmış fakat alınamamıştır.

1499 – 1503 yılları arasında yaşanan Osmanlı – Venedik Savaşı sonucunda Modon ve Dıraç kaleleri fethedilmiştir.

1511 yılında çıkan Safevi destekli Şahkulu İsyanı bastırılmıştır.

1. Selim – Yavuz Sultan Selim (1512 – 1520)

26 Mayıs 1512 tarihinde tahta çıkan Yavuz Sultan Selim doğu seferlerine öncelik vererek Safevi ve Memlük Devleti üzerine harekete geçmiştir. 8 yıl gibi kısa bir sürede Osmanlı Devleti’nin sınırlarını iki buçuk kat arttırmış ve devletin sahip olduğu topraklar, 2.375.000 kilometrekareden, 6.557.000 kilometrekareye ulaşmıştır.

Yavuz Sultan Selim döneminin öne çıkan gelişmeleri şu şekildedir.

1514 yılında Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında Çaldıran Savaşı gerçekleşmiştir. Bu savaş sonunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu toprakları Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.

1515 senesinde Dulkadiroğulları’na son vererek, Maraş ve çevresini almıştır.

Büyük Mısır Seferi’ne çıkmıştır.

1516 tarihinde gerçekleşen Mercidabık Savaşı’nda Memlükleri mağlup ederek; Suriye ve Filistin’i Osmanlı topraklarına katmıştır.

1517 Ridaniye Savaşı’nın sonunda Memlükler tarih sahnesinden silinmiş ve Mısır, Hicaz, Kudüs Osmanlılar tarafından ele geçirilmiştir.

Hicaz’ın alınmasıyla Kutsal Emanetler İstanbul’a getirilmiştir.

Baharat Yolu’nun denetimi Osmanlıların eline geçmiştir.

Osmanlı Devleti Türk – İslam aleminin lideri olmuş ve halifelik makamı Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.

1. Süleyman – Kanuni Sultan Süleyman (1520 – 1566)

Osmanlı Devleti’nin 10. padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman; 46 sene süren hükümdarlığıyla, Osmanlıların en uzun süre tahtta kalan sultanıdır. Toplam 13 kez sefer gerçekleştiren Kanuni Sultan Süleyman, devletin sınırlarını İran’ın içlerine kadar genişletmiş ve Akdeniz’de de etkili hâkimiyet kurmuştur. Batılı kaynaklarda Suleiman The Magnificent (Muhteşem Süleyman) olarak adı geçen I. Süleyman 1566 yılında 71 yaşındayken hayatını kaybetmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman döneminin öne çıkan gelişmeleri ise şu şekildedir:

1521 yılında gerçekleşen Macaristan Seferi ile Belgrad fethedilmiştir.

1522’de Rodos fethedilmiştir.

1526 Mohaç Meydan Muharebesi sonucunda, Macaristan Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır.

1529’da Viyana kuşatılmış ancak başarılı olunamamıştır. (I. Viyana Kuşatması)

1532 yılında Alman Seferi’ne çıkmıştır.

1533 yılında Avusturya ile İstanbul Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre Avusturya Arşidükü, Osmanlı sadrazamına denk sayılmıştır.

1533’te Cezayir Osmanlı Devleti kontrolüne girmiştir.

1538 yılında gerçekleşen ve Osmanlıların üstünlüğüyle sonuçlanan Preveze Deniz Savaşı sonucunda, Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.

1553 – 1558 tarihleri arasında Hint Deniz Seferleri düzenlenmiştir.

1551 yılında Trablusgarp fethedilmiştir.

1555 yılında İran ile Amasya Antlaşması imzalanmış ve Tebriz, Irak ve Erivan Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır.

1566 Zigetvar Seferi sonucunda Zigetvar Kalesi ve şehri fethedilmiştir. Ayrıca bu sefer Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferidir.

2. Selim (1566 – 1574)

2. Selim ya da Sarı Selim, Osmanlı Devleti’nin 11. padişahıdır. Kardeşi Bayezid ile giriştiği mücadeleden galibiyetle ayrılarak, babası Kanuni’nin desteğini kazanmış ve 1566 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümü sonrası tahta çıkmıştır. Osmanlı Devleti sınırlarını Orta Avrupa’ya kadar genişleten II. Selim 15 Ağustos 1574’te hayatını kaybetmiştir.

2. Selim döneminin öne çıkan gelişmeleri şu şekildedir:

1566 yılında Ceneviz idaresinde bulunan Sakız Adası fethedilmiştir.

1566 ile 1568 yılları arasında Osmanlı Devleti - Kutsal Roma Germen Savaşı yaşanmıştır. Savaşın sonunda iki tarafında isteğiyle Edirne Antlaşması imzalanmıştır.

Yemen’de çıkan isyan 1568 yılında bastırılmıştır.

1569 yılında gerçekleşen Sumatra Seferi neticesinde, Açe Sultanlığı Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır.

1569’da Don – Volga Kanal Projesi başlatılmış fakat başarılı olunamamıştır.

Kıbrıs 1571 yılında fethedilmiştir.

Kıbrıs’ın fethi üzerine Haçlı Donanması ile Osmanlılar arasında İnebahtı Deniz Muharebesi gerçekleşmiştir. Savaşı kaybeden Osmanlı Devleti’nin donanmaları, neredeyse tamamen yok olmuştur.

1574 yılında Tunus fethedilmiştir.

Osmanlı Devleti Yükseliş Dönemi Savaşları

1453 ile 1579 yılları arasında gerçekleşen, Osmanlı Devleti yükseliş dönemi savaşları ve tarihleri şu şekildedir: