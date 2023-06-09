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Osmanlı-Rus savaşı döneminde yapılan Tafta Tabya defineciler tarafından talan edildi

Erzurum'da, Osmanlı-Rus Savaşı döneminde kentin korunması amacıyla yapılan Tafta Tabya, defineciler tarafından tahrip edildi. Şahap Paşa Kışlası olarak da anılan, Ruslar'ın kenti işgalinden sonra geri alınıp 1992'ye kadar kışla olarak kullanılan tabyada köylülerin ihbarıyla incelemede bulunan Erzurum Turizm, Tanıtım ve Kalkınma Derneği Başkanı ve arkeolog Ömer Faruk Kızılkaya, "Buranın elle kazındığını düşünmüyorum. Nasıl yaptılarsa çok ciddi bir tahribat söz konusu" dedi

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AA

  • Erzurum'da, Osmanlı-Rus Savaşı döneminde kentin korunması amacıyla yapılan Tafta Tabya, defineciler tarafından tahrip edildi.
  • Osmanlı-Rus savaşı döneminde yapıldı, defineciler talan etti - En son haberler

    Yakutiye ilçesindeki Tafta ve Köşk köyleri arasında 1910 metre rakımlı tepeye konumlandırılan tabya, 2. Abdülhamit döneminde Artvin istikametinde Gürcüboğazı olarak adlandırılan bölgeden gelebilecek tehlikelere karşı Karagöbek Tabyası'na destek için yapıldı.
  • Osmanlı-Rus savaşı döneminde yapıldı, defineciler talan etti - En son haberler

    Projeyi hazırlayan Şahap Paşa'ya atfen ismi Şahap Paşa Kışlası olarak da anılan tabya, Ruslar'ın kenti işgalinden sonra geri alınıp 1992'ye kadar kışla olarak kullanıldı.
  • Osmanlı-Rus savaşı döneminde yapıldı, defineciler talan etti - En son haberler

    Bugünlere ulaşan ve çeşitli yerlerinde yıkıntılar bulunan tabya, defineciler tarafından kazı yapılarak tahrip edildi.
  • Osmanlı-Rus savaşı döneminde yapıldı, defineciler talan etti - En son haberler

    Erzurum Turizm, Tanıtım ve Kalkınma Derneği Başkanı ve arkeolog Ömer Faruk Kızılkaya, kentte 22 tabya bulunduğunu söyledi.
  • Osmanlı-Rus savaşı döneminde yapıldı, defineciler talan etti - En son haberler

    Köylülerin ihbarıyla tabyada kazı yapıldığını öğrendiğini ifade eden Kızılkaya, şöyle konuştu: "Buranın elle kazındığını düşünmüyorum. Nasıl yaptılarsa çok ciddi bir tahribat söz konusu. Görüntü gelince İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'müz ile irtibata geçtim, bilgilendirdim. Onlar da konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Özellikle halkımıza duyurmak istiyoruz. Bunlar ata, dede yadigarımız, korunması gereken yadigarlar. Bu konuda daha duyarlı olmamız ve gereken durumlarda yetkililerimizi uyarmamız gerekiyor çünkü bunlar hepimizin eseri. Evimize birisi girdiği zaman nasıl tepki gösteriyorsak, bunlara da birisi zarar verdiği zaman aynı tepkiyi göstermemiz gerekiyor."
  • Osmanlı-Rus savaşı döneminde yapıldı, defineciler talan etti - En son haberler

    Tabyanın restore edilerek Harp Tarihi Müzesi olmasını istediklerini belirten Kızılkaya, bu konuda güzel sonuçlar almayı beklediklerini kaydetti.
  • Osmanlı-Rus savaşı döneminde yapıldı, defineciler talan etti - En son haberler

    Kızılkaya, tabyanın Osmanlı'nın en zor şartlarında yapıldığına işaret ederek, "Burada zaten savunma savaşı vermişiz. Böyle bir atmosferde gelip de o askerin bir yerlere bir şeyler gömdüğünü düşünmek bile gerçekten çok büyük bir ahmaklık istiyor. Asıl hazinenin çocuklarımızı getirip buralarda gezdirmek, o milli şuuru yaşatmak olduğunu düşünüyorum. Bu tarz değerlerimize zarar vermeyin, bunları koruyalım, bizden sonraki kuşaklara ulaştıralım" dedi.
  • Osmanlı-Rus savaşı döneminde yapıldı, defineciler talan etti - En son haberler
  • Osmanlı-Rus savaşı döneminde yapıldı, defineciler talan etti - En son haberler
  • Osmanlı-Rus savaşı döneminde yapıldı, defineciler talan etti - En son haberler
  • Osmanlı-Rus savaşı döneminde yapıldı, defineciler talan etti - En son haberler
  • Osmanlı-Rus savaşı döneminde yapıldı, defineciler talan etti - En son haberler

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