Östers - Falkenbergs FF rakamlar

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Östers, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü Falkenbergs FF takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. Maç öncesi Östers 31 puanla 7. sırada, Falkenbergs FF 43 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Östers, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Falkenbergs FF son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 788 kodlu maçı oynayanlar; Östers galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Falkenbergs FF galibiyet oranı 2.70. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Östers son hafta oynanan Helsingborg maçında 0-2 kazandı.

Falkenbergs FF, IK Frej Taby karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Östers, 11 gol attı ve 11 gol yedi.

Falkenbergs FF, dış sahada 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Falkenbergs FF 25 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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