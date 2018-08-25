Östersunds FK - Sundsvall maç önü

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Östersunds FK, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Sundsvall takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. Östersunds FK 33 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Sundsvall 26 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Östersunds FK, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Sundsvall, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 542. İddaa'da Östersunds FK kazanır 1.55, berabere biter 3.50, Sundsvall kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Östersunds FK son haftadaki Jönköpings Södra müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Sundsvall ise Göteborg karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Östersunds FK, evinde 6 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 9 gol yedi.

Sundsvall ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sundsvall, 17 gol atarken 13 gol yedi.

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