KPSS başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS lisans başvurularının 6 Haziran'da sona ermesinin ardından gözler ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvularına çevrildi. KPSS sınavına için geri sayım başlarken memur adayları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtı...