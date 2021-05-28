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ÖSYM Aday İşlemleri: KPSS 2021 başvuru ne zaman?

Kamu personeli olmak isteyen milyonlarca adayı ilgilendiren açıklama ÖSYM'den geldi. ÖSYM'den yapılan açıklamada Ticaret Bakanlığında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel yerleştirilecek. ÖSYM KPSS tercih kılavuzunu yayınladı. KPSS 2021 başvuru ne zaman? İşte ÖSYM KPSS başvuru kılavuzu...

ÖSYM Aday İşlemleri: KPSS 2021 başvuru ne zaman?

Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar, KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzuna aşağıda yer alan linkten erişebilecek.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ İÇİN TIKLA

KPSS 2021 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLA

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaK.

KPSS 2021 TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 27 Mayıs – 03 Haziran 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 03 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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