Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar, KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzuna aşağıda yer alan linkten erişebilecek.
ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ İÇİN TIKLA
KPSS 2021 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLA
KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaK.
KPSS 2021 TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Adaylar tercihlerini, 27 Mayıs – 03 Haziran 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 03 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
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