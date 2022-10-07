İptal edilen ve ertelenen KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarının uygulanmasının ardından, gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM KPSS sınav takvimini açıklanmasının ardından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de açıklık kazanmış oldu. Peki KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...