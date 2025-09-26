ÖSYM hafta sonu 3 sınav düzenleyecek

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2025/10, yarın Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-Sınav merkezlerinde, 47 salonda, İngilizce dilinde düzenlenecek.

Saat 13.45'te başlayacak sınav için adaylar 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.

Sınavın sonuçları 27 Eylül'de açıklanacak.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI VE İDARİ YARGI ÖN SINAVI

Pazar günü düzenlenecek 2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS ise 17 ilde, 18 sınav merkezinde yapılacak. Sınavlar için toplam 60 bina ve 632 salon kullanılacak.

Saat 10.15'te başlayacak sınavlar için adayların, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişlerine izin verilmeyecek. Her iki sınav da test şeklinde olacak ve 120 sorudan oluşacak. Adaylara 155 dakika cevaplama süresi verilecek.

2025-HMGS/2'ye, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip, Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girerek denklik belgesi alanlar katılabilecek.

2025-İYÖS'e ise, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar girebilecek.