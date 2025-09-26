Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim ÖSYM hafta sonu 3 sınav düzenleyecek

        ÖSYM hafta sonu 3 sınav düzenleyecek

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yarın Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/10), pazar günü ise 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ve 2025 İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 14:22 Güncelleme: 26.09.2025 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÖSYM hafta sonu 3 sınav düzenleyecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2025/10, yarın Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-Sınav merkezlerinde, 47 salonda, İngilizce dilinde düzenlenecek.

        Saat 13.45'te başlayacak sınav için adaylar 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.

        Sınavın sonuçları 27 Eylül'de açıklanacak.

        HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI VE İDARİ YARGI ÖN SINAVI

        Pazar günü düzenlenecek 2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS ise 17 ilde, 18 sınav merkezinde yapılacak. Sınavlar için toplam 60 bina ve 632 salon kullanılacak.

        Saat 10.15'te başlayacak sınavlar için adayların, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişlerine izin verilmeyecek. Her iki sınav da test şeklinde olacak ve 120 sorudan oluşacak. Adaylara 155 dakika cevaplama süresi verilecek.

        REKLAM

        2025-HMGS/2'ye, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip, Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girerek denklik belgesi alanlar katılabilecek.

        2025-İYÖS'e ise, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar girebilecek.

        Her iki sınavın sonuçları ise 23 Ekim'de açıklanacak.

        Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

        22 BİN 773 ADAY TER DÖKECEK

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da hafta sonu düzenlenecek sınavlara, 22 bin 773 adayın katılacağını belirtti.

        2025-HMGS/2 uygulamasına 16 bin 240, 2025-İYOS uygulamasına 1267, e-YDS 2025/10 uygulamasına ise 5 bin 266 adayın başvurduğunu, her üç sınava toplam 70 engelli adayın katılacağını kaydeden Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 84 aday bu haktan yararlandı. Hafta sonu yapılacak sınavlarda güvenliğin sağlanması ve sınav organizasyonlarının gerçekleştirilmesi için 3 bin 161 kişi görev alacak. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar dilerim."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Suç örgütleri için motosiklet çalan şebekeye operasyon!
        Suç örgütleri için motosiklet çalan şebekeye operasyon!
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Ekmek kavgası kanlı bitti!
        Ekmek kavgası kanlı bitti!
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        4 çocuk annesini porselen bardakla öldürdü!
        4 çocuk annesini porselen bardakla öldürdü!
        Adliyedeki kavga cinayetle bitti!
        Adliyedeki kavga cinayetle bitti!
        "UEFA ile FIFA, doğru ve ahlaki olanı yapmalı"
        "UEFA ile FIFA, doğru ve ahlaki olanı yapmalı"
        Bugün uzaktan boşanıyor
        Bugün uzaktan boşanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        G.Saray rekor için sahada!
        G.Saray rekor için sahada!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ani'de tarihi keşif
        Ani'de tarihi keşif
        Canavar baba ağır cezada!
        Canavar baba ağır cezada!
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!