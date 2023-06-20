ÖSYM'nin YKS öncesi çalışmaları görüntülendi

Tek bir pencerenin dahi bulunmadığı, Faraday kafesi ile kaplı ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan merkezdeki personel, yaklaşık 1,5 ay dışarı çıkmadı. Temel ihtiyaçları bu merkezde karşılanan personel, aileleri de dahil olmak üzere 45 gün hiçbir şekilde dış dünya ile iletişim kurmadı.