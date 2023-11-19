Otel odasından çıkarken herkesin uyması gereken 6 evrensel görgü kuralı
Oteller, müşterilerini olabildiğince konforlu ağırlamak için çalışsa da misafirlerin de uyması gereken bazı görgü kuralları vardır. Bunlar, evrenseldir ve otel çalışanlarının işlerini kolaylaştırır.
1. HAVLULARI YERİNE ASMAYIN
Kullandığınız havluları banyo veya odanın bir bölümünde toplamak otel çalışanları için oldukça pratik olacaktır. Bununla beraber, kullanılan havluları yerine koymak temiz olup olmadıklarına dair bir kafa karışıklığı yaratır. Yalnızca yeniden kullanacağınız havluları yerine asın.
2. YATAĞINIZI TOPLAMAYIN
Genel olararak, odayı toplamak iyi bir fikirdir ama kesinlikle yatağınızı toplamayın. Bu kibar bir hareket gibi gözükse de çarşaflar tamamen değiştirileceği için çok mantıklı değildir.
3. ÇÖPÜNÜZÜ TOPLAYIN
Çöplerinizi odanın her yerine değil; çöp kovasına atın. Temizlik görevlilerinin odadaki tüm kullanılmış şişeleri ve kutuları toplaması gerçekten uzun zaman alacaktır. Çöpleri bir torbada toplamak; tüm işi kolaylıkla çözecektir.
4. PENCERELERİ AÇIK BIRAKIN
Kat görevlilerinin, diğer misafirlerin giriş yapabilmesi için odaları çok hızlı bir şekilde temizlemesi gerekir ve alanı havalandırmak her zaman kolay değildir. Otel yöneticileri, odadaki havayı tazelemek için pencereleri açık bırakarak onlara gerçek bir iyilik yapacağınızı söylüyor. Yılın sıcak aylarında klimayı bile açabilirsiniz.
5. EŞYALARI BULDUĞUNUZ ŞEKİLDE BIRAKIN
Odadaki kumanda, bardak veya çatal gibi eşyaları bulduğunuz gibi bırakmalısınız. Böylece otel çalışanları onları aramak zorunda kalmadan hızlıca görevini yapabilir ayrıca olası bir kaybolma durumunun önüne geçebilirsiniz.
6. HER OTEL EŞYASINI ALAMAZSINIZ
Bazı otel eşyalarını almanız uygundur ancak odada bulunan her şeyi alamazsınız.
Bu otel eşyalarını yanınızda götürebilirsiniz:
Banyo malzemeleri: sabunlar, küçük şişelerde şampuan/saç kremi, duş başlığı
Kalemler, kurşun kalemler ve diğer yazı malzemeleri
Otel logolu defterler
Terlik
Hangi otel eşyalarını yanınıza alamazsınız?
Havlular, bornozlar ve nevresimler
Saç kurutma makineleri
Çalar saatler ve lambalar
Elbise askıları ve elbise askıları
Çanak çömlek ve kül tablaları
Bilgisayar ve diğer kablolar
Şemsiyeler
Kaynak: Budget Air, BrightSide