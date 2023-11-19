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        Haberler Yaşam Otel odasından çıkarken herkesin uyması gereken 6 evrensel görgü kuralı

        Otel odasından çıkarken herkesin uyması gereken 6 evrensel görgü kuralı

        Oteller, müşterilerini olabildiğince konforlu ağırlamak için çalışsa da misafirlerin de uyması gereken bazı görgü kuralları vardır. Bunlar, evrenseldir ve otel çalışanlarının işlerini kolaylaştırır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 13:09 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:09
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        1

        1. HAVLULARI YERİNE ASMAYIN

        Kullandığınız havluları banyo veya odanın bir bölümünde toplamak otel çalışanları için oldukça pratik olacaktır. Bununla beraber, kullanılan havluları yerine koymak temiz olup olmadıklarına dair bir kafa karışıklığı yaratır. Yalnızca yeniden kullanacağınız havluları yerine asın.

        2

        2. YATAĞINIZI TOPLAMAYIN

        Genel olararak, odayı toplamak iyi bir fikirdir ama kesinlikle yatağınızı toplamayın. Bu kibar bir hareket gibi gözükse de çarşaflar tamamen değiştirileceği için çok mantıklı değildir.

        3

        3. ÇÖPÜNÜZÜ TOPLAYIN

        Çöplerinizi odanın her yerine değil; çöp kovasına atın. Temizlik görevlilerinin odadaki tüm kullanılmış şişeleri ve kutuları toplaması gerçekten uzun zaman alacaktır. Çöpleri bir torbada toplamak; tüm işi kolaylıkla çözecektir.

        4

        4. PENCERELERİ AÇIK BIRAKIN

        Kat görevlilerinin, diğer misafirlerin giriş yapabilmesi için odaları çok hızlı bir şekilde temizlemesi gerekir ve alanı havalandırmak her zaman kolay değildir. Otel yöneticileri, odadaki havayı tazelemek için pencereleri açık bırakarak onlara gerçek bir iyilik yapacağınızı söylüyor. Yılın sıcak aylarında klimayı bile açabilirsiniz.

        5

        5. EŞYALARI BULDUĞUNUZ ŞEKİLDE BIRAKIN

        Odadaki kumanda, bardak veya çatal gibi eşyaları bulduğunuz gibi bırakmalısınız. Böylece otel çalışanları onları aramak zorunda kalmadan hızlıca görevini yapabilir ayrıca olası bir kaybolma durumunun önüne geçebilirsiniz.

        6

        6. HER OTEL EŞYASINI ALAMAZSINIZ

        Bazı otel eşyalarını almanız uygundur ancak odada bulunan her şeyi alamazsınız.

        Bu otel eşyalarını yanınızda götürebilirsiniz:

        Banyo malzemeleri: sabunlar, küçük şişelerde şampuan/saç kremi, duş başlığı

        Kalemler, kurşun kalemler ve diğer yazı malzemeleri

        Otel logolu defterler

        Terlik

        Hangi otel eşyalarını yanınıza alamazsınız?

        Havlular, bornozlar ve nevresimler

        Saç kurutma makineleri

        Çalar saatler ve lambalar

        Elbise askıları ve elbise askıları

        Çanak çömlek ve kül tablaları

        Bilgisayar ve diğer kablolar

        Şemsiyeler

        Kaynak: Budget Air, BrightSide

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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