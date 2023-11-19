Haberler Yaşam Otel odasından çıkarken herkesin uyması gereken 6 evrensel görgü kuralı

Otel odasından çıkarken herkesin uyması gereken 6 evrensel görgü kuralı Oteller, müşterilerini olabildiğince konforlu ağırlamak için çalışsa da misafirlerin de uyması gereken bazı görgü kuralları vardır. Bunlar, evrenseldir ve otel çalışanlarının işlerini kolaylaştırır. Habertürk Giriş: 19.11.2023 - 13:09 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:09 facebook

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1. HAVLULARI YERİNE ASMAYIN Kullandığınız havluları banyo veya odanın bir bölümünde toplamak otel çalışanları için oldukça pratik olacaktır. Bununla beraber, kullanılan havluları yerine koymak temiz olup olmadıklarına dair bir kafa karışıklığı yaratır. Yalnızca yeniden kullanacağınız havluları yerine asın.

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2. YATAĞINIZI TOPLAMAYIN Genel olararak, odayı toplamak iyi bir fikirdir ama kesinlikle yatağınızı toplamayın. Bu kibar bir hareket gibi gözükse de çarşaflar tamamen değiştirileceği için çok mantıklı değildir.