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        Haberler Gündem Trafik Otel servisi otomobille çarpışıp devrildi, kaza anları kamerada

        Otel servisi otomobille çarpışıp devrildi, kaza anları kamerada

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada 29 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 14:28 Güncelleme: 10.04.2024 - 14:44
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        Antalya'da feci kaza! 29 yaralı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servis aracı, meydana gelen kazada otomobille çarpışarak devrildi. 29 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çolaklı istikametinden Gündoğdu istikametine gitmekte olan Yusuf K.'nın kullandığı otel servis aracı, Fevzi Çakmak Caddesi'nden Turizm Caddesi'ne çıkan Atalay D. idaresindeki otomobille kavşakta çarpıştı.

        Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada çarpışmanın şiddetiyle 50 metre sürüklenerek yan yatan otel servisinde bulunan 28 otel personeli ile servis sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

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