"Öldürme motivasyonu"na haksız tahrik uygulanmadı! 0:00 / 0:00

DHA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay İstanbul Ümraniye'de 14 Nisan 2017 tarihinde oldu. İddianamede sanık Hakan Kadakal'ın aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ayrı yaşadığı eşini başka bir erkekle otele girdiğini gördüğünü söylediği ve eşiyle tartışmaya başladığı anlatıldı.

"HAKSIZ TAHRİK"TEN 20 YIL HAPİS ALDI

DHA'da yer alan habere göre sanığın sinirlenerek belinden çıkardığı bıçakla eşini defalarca bıçaklayarak öldürdüğü kaydedilen iddianamede sanık Hakan Kadakal'ın, "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu. Boşanma aşamasında olduğu eşi Duygu Kadakal'ı öldürdüğü gerekçesiyle yerel mahkeme Hakan Kadakal'ı 2018 yılında "Haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"ÖLDÜRME MOTİVASYONUNA HAKSIZ TAHRİK OLMAZ"

Yerel mahkeme "haksız tahrik" indirimi gerekçesi olarak sadakat yükümlülüğüne aykırı eylemi ile haksız fiilin etkisi altında gerçekleştirdiğini gösterdi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise bozma ilamında sanığın iç dünyasından kaynaklanan "öldürme motivasyonunun" maktulden kaynaklı haksız bir eylem olarak maktule yüklenemeyeceği, sanığın bu yöndeki beyanlarının haksız tahrik hükümlerinden faydalanarak daha az ceza almaya yönelik olduğu ve olay günü maktulden sanığa yönelen haksız bir eylemin bulunmadığı gerekçesiyle sanığa verilen 20 yıl hapis cezasını bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

"TAHRİK HÜKÜMLERİ UYGULANSIN" TALEBİ

Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya tutuklu sanık Hakan Kadakal ve avukatı katıldı. Öldürülen Duygu Kadakal'ın kızkardeşi şikayetçi Gizem Topçu ile avukatı Abdullah Onur Eyüboğlu da duruşmada hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık Kadakal "Ben ağır tahrik altında duyduğum hiddetle maktule yönelik eylemimi gerçekleştirdim. Bu nedenle tahrik hükümlerinin uygulanmasını ve tahliyemi talep ederim" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, suçta kullanılan araçlar, işlendiği yer, zaman, meydana gelen zarar ve sanığın güttüğü amacı değerlendirerek sanık Hakan Kadakal'ı, "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki iyi halini takdiri indirim nedeni olarak kabul eden mahkeme heyeti, sanığın cezasını müebbet hapse indirdi.