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        Otizmde farkındalık yaratmak için öğrenciler yarışıyor

        "Otizmli Öğrenciler İçin Özel Arayüzler" içmimari tasarım yarışması eğitim ve sosyalleşme mekanlarının işlevselliğinin önemine dikkat çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 16:43 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:43
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        Otizmde farkındalık yaratmak için öğrenciler yarışıyor
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        Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle başvuru tarihi uzatılan “Otizmli öğrenciler için özel Arayüzler” iç mimari tasarım yarışmasının yeni tarihleri belli oldu. Baba Yapı sponsorluğunda, İçmimarlar Odası, Tohum Otizm Vakfı ve Değer Otizm Derneği işbirliğinde “Otizmli Öğrenciler İçin Özel Arayüzler” sloganıyla bu sene ilki gerçekleştirilecek mobilya ve işlevsel yüzey tasarımı yarışmasının teması otizm bilinci ve özel gereksinimli bireylerin eğitim-sosyalleşme mekanlarına yönelik özgün tasarımlar olarak belirlendi.

        İlk aşama proje teslim 29 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek. Plywood (Kontrplak) malzeme ile mobilya ve işlevsel yüzey tasarımı yarışması tüm Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde içmimarlık lisans bölümünde okuyan tüm içmimari öğrencilerine açık.

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        Yarışmaya katılan öğrenciler otizmli öğrencilerin sosyalleştikleri ve eğitim aldıkları mekanlarda gündelik hayatın zenginleştirilmesine katkı sağlanması için Plywood ürünleri kullanılarak ince motor becerilerinin çalışılabileceği, duyusal ihtiyaçların karşılanabileceği işlevsel mobilya ve duvar üniteleri tasarlayabilecekler.

        Baba Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ekşi, “Bu yarışmayla amacımız toplumda var olan özel gereksinimli otizmli bireyler için bir farkındalık yaratmak, yaşam kalitelerinin ve eğitimlerinin niteliklerinin arttırılması” dedi.

        TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul şubesi Başkanı Gül Merve Yılmazer, “İçmimari öğrencilerinin farklı bir yaklaşımla tasarımlarında otizm temasını işleyecek olmaları bizi çok heyecanlandırıyor bu yüzden örnek bir proje olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

        YARIŞMA TAKVİMİ VE ÖDÜLLER

        www.ozelarayuzler.com web sayfası üzerinden 06 Kasım 2023 tarihinden itibaren soru ve cevapların yer aldığı sekmeden katılımcılar en çok sorulan soruların cevaplarını bulabilecek. İlk aşama projenin son teslim tarihi 29 Ocak 2024, ilk 10 projenin seçilmesi ve ilanı 5 Şubat 2024 olacak.

        Seçilen projelerin uygulanması ise 12-29 Şubat 2024 olarak belirlendi. Mobilya kategorisinde ve duvar ünite kategorisinde kazanan projeye 1000’er dolar değerinde teknoloji hediye çeki, halk oylamasında kazanan projeye 500 dolar değerinde teknoloji çeki verilecek. Kazanan tasarımlar 15 Mart 2024 tarihinde ödül töreniyle açıklanacak.

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