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Otizmli Yusuf denizde düştü, üç aydır bitkisel hayatta

Henüz 6 aylıkken art arda geçirdiği havale nöbetlerinden sonra otizm teşhisi konan 6 yaşındaki Bünyamin Yusuf, şeker bayramının ilk gününde ailesiyle gittiği halk plajında denize düştü. Onu denizde yüzen doktorun yaptığı kalp masajı geri getirdi ama üç aydır bitkisel hayatta. Ailesi, küçük Yusuf'un kök hücre tedavisi görmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istiyor

30.08.2018 - 15:33 | Güncelleme:

Otizm nedeniyle ilk kelimelerini 5 yaşındayken kullanmaya başlayan Bünyamin Yusuf akraba evliliği sonucu dünyaya geldi. Elif-Bayram Aldemir çiftinin ilk çocukları Bünyamin Yusuf otizmle ilgili rehabilitasyon sürecine devam ederken geçen haziran ayında yaşadığı olayla bitkisel hayata girdi.

Habertürk Muhabiri Öznur Karslı'nın haberine göre; Bünyamin Yusuf, annesi Elif, kardeşi Burak Aldemir ve birkaç akrabasıyla birlikte piknik yapmak için Yeşilköy sahiline gitti. İlk defa annesiyle denize giden Bünyamin Yusuf, annesi ıslanan kıyafetini değiştirdiği sırada yeniden denize doğru gitti. Birkaç dakika içinde Bünyamin Yusuf'un gözlerden kaybolduğunu farkeden annesi ve yakınları etrafa koşup küçük çocuğu ararken, o anlarda Bünyamin Yusuf'un bedeni su yüzüne vurdu.


BEYNİ HASAR GÖRDÜ

O anda denizde yüzen bir doktorun dakikalarca yaptığı kalp masajından sonra nefes almaya başlayan talihsiz çocuk, 112 görevlileri eşliğinde en yakın özel bir hastaneye götürüldü. 3 aydır bitkisel hayatta olan Bünyamin Yusuf'un beyninin ciddi oranda hasar gördüğü, bütün tedavilerin uygulandığı söylense de Aldemir ailesinin son umudu kök hücre tedavisinde.

HERŞEY BEŞ DAKİKA İÇİNDE OLDU

Kök hücre tedavisi bekleyen 6 bin hasta olduğunu söyleyen anne Elif Aldemir bir an önce Bünyamin Yusuf için Sağlık Bakanlığı'ndan yardım beklediklerini belirtiyor:

"Oğlum hastalığı nedeniyle yerinde durmadığı için evden hiç çıkmıyorduk. O gün denize gitmeyi çok istedi, genelde babasıyla denize gidiyordu. Ben de akrabalarımla birlikte Yeşilköy sahiline gittim. Piknik alanında ağacın altında oturduk, sonra iki oğlumu da denize soktum, üşümeye başlayınca sudan çıkardım. Kendi kıyafetlerim de ıslaktı. Üzerime battaniye tuttular, kıyafetlerimi değiştirdiğim sırada yerde oturan Bünyamin tekrar denize gitmiş. Önce kaybolduğunu sanıp etrafa koştuk. 5 dakika sonra döndüğümüzde Bünyamin'i suyun üstünde gördüm, morarmıştı, gözleri de açıktı. 20 dakika kalp masajı yaptılar, kalbi atıyordu. 3 aydır da hastanedeyiz, oğlum bitkisel hayatta,sadece nefes alıyor. Araştırmalarımız sonucu kök hücreyle iyileşebileceğini öğrendik ama listeye girmek zor. Oğlumuzun bekleyecek vakti yok, yardım istiyoruz"

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