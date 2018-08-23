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İyi olduğundan emin olana kadar hastanede beklediler
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Otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye ulaştırdı

Şanlıurfa'da halk otobüsü şoförü, rahatsızlanarak bayılan kadın yolcuyu güzergah değiştirerek hastaneye ulaştırdı. Şoför ve yolcular kadının iyi olduğundan emin olana kadar hastanede başında bekledi. Olay anı, otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

23.08.2018 - 16:34 | Güncelleme: AA

Şanlıurfa'da halk otobüsü şoförü, rahatsızlanarak bayılan kadın yolcuyu güzergah değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Yöntem idaresindeki 63 BD 686 plakalı ŞUTİM-Karaköprü hattında sefer yapan halk otobüsündeki yolculardan bir kadın fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Otobüsteki diğer yolcuların müdahale ettiği kadının kötüleştiğini gören otobüs şoförü, güzergahını değiştirerek kadını yakındaki bir özel hastaneye götürdü.

Mehmet Yöntem hastanenin acil servise girişinde otobüsü durdurarak, yolcularla baygınlık geçiren kadını sedyeye taşıdı.

Hastanede bir süre bekleyerek kadının sağlık durumu hakkında bilgi de alan Yöntem, daha sonra tekrar güzergahına dönerek yolcularını bıraktı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi halk otobüsünün şoförü Mehmet Yöntem'i makamında kabul ederek duyarlı davranışından dolayı kutladı.

Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk otobüsünün şoförü Yöntem'in güzel bir davranış sergilediğini ve insanlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

Bu davranışın bütün halk otobüsü sürücülerine de örnek olacağını ifade eden Çiftçi, "Aslında insanlık budur. Bizimle gerçekten böyle çalışan duyarlı arkadaşlara hayranlıkla bakıyoruz. İnsanlık hiç bir zaman ölmedi. Yolcuyu hastaneye götürmesi onun kurtarılmasına vesile oluyor. Bu hareket takdire şayan bir hareket. Bu hareket, aynı zamanda Şanlıurfa'ya yakışan bir hareket." diye konuştu.

"YOLCUMUZUN KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİNDEN ŞÜPHELENDİK" 

Halk otobüsü şoförü Yöntem de arife günü sefer sırada, bir kişinin rahatsızlandığının kendisine bildirilmesi üzerine otobüsü durdurarak hasta yolcuyu kontrol etmek için yanına gittiğini belirtti.

Yolcunun kalp krizi geçirdiğini düşünmeleri üzerine direksiyona geçip güzergahı değiştirdiğini anlatan Yöntem, şöyle devam etti:

"Dörtlü sinyallerimi yakarak, trafiği de tehlikeye düşürmeyecek şekilde baygınlık geçiren yolcumuzu hastaneye yetiştirdim. Yaklaşık 5-6 kilometre yol kat ederek özel bir hastaneye geldik. Hemen acil servise girerek diğer yolcularla orta kapıdan hasta yolcumuzu sedyeye taşıdık. Hasta yolcumuz müşahede altına alındı. Biz hastalanan yolcumuzun kalp krizi geçirdiğinden şüphelendik ama hastanede yapılan müdahalede tansiyonunun çok yükseldiğini öğrendik. Yaklaşık 15-20 dakika diğer yolcularla hastanede bekledik. Doktorlardan yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendikten sonra hastaneden ayrıldık. Bana yardımcı olan diğer yolculara çok teşekkür ediyorum."

Öte yandan yolcunun rahatsızlanması ve sonrasında yaşananlar otobüsteki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 40 dakika önce
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