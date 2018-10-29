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Otobüs şoförüne şemsiyeyle saldırdı!

Çorum'da bir kişi, otobüs şoförüne şemsiye ile saldırdı. Şoförle, şahıs arasındaki arbede otobüsün kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şoför, saldırgandan şikayetçi oldu

29.10.2018 - 17:23 | Güncelleme: AA

Çorum'da bir kişinin özel halk otobüsü şoförüne şemsiye ile saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Çorum Halk Ulaşım A.Ş bünyesindeki özel halk otobüsünde 8 yıldır şoförlük yapan İlhan Aybulut ile bir yolcu arasında durakta durup durmama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yolcu elindeki şemsiye ile Aybulut'a saldırdı. Diğer yolcular kavgayı ayırdı.

 

Aybulut, 155'i arayarak polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden yolcuyu ve sürücüyü polis merkezine götürdü. Darp raporu alan taraflar, karakolda birbirlerinden şikayetçi oldu.

Bu arada kavga, otobüs içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Aybulut, basın mensuplarına, 20 yıldır şoförlük yaptığını ve 8 yıldır da özel halk otobüsünde çalıştığını söyledi.

İlk kez başına böyle bir olay geldiğine işaret eden Aybulut, "Çorum'da Akkent Mahallesi'nde bu tür olaylar sürekli yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda da bir şoför arkadaşım bıçaklandı. Bu bölgede yetkililerin önlem anması lazım." dedi.

Olay anını anlatan Aybulut, "İsmini bilmediğim yolcu, 'durakta niye durmadın' diye benimle tartışmaya başladı. Sonra elindeki şemsiyeyi elime ve yüzüme vurdu. Ben de kendimi korumaya çalıştım. 155'i arayarak kendisinden şikayetçi oldum." ifadesini kullandı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 7 saat önce
    ŞÖFÖR BAŞLATIYOR FİZİKSEL TEMASI
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