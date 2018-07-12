Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada eylemleri gerçekleştiren şüphelinin tespitine ve yakalanmasına yönelik ayrıntılı soruşturma işlemleri sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Demircikara Polis Merkezi Amirliği görevlileri ve Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin koordineli çalışması neticesinde şüpheli V.E.'nin 11 Temmuz tarihinde Ankara'da yakalandığı ve emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Olaya ilişkin ilgili kollukta adli tahkikat aşamasının devam ettiği bildirilen açıklamada taraf beyanları, tanık ve diğer delillerin toplanması sonucuna göre yasal gereğinin takdir edileceği kaydedildi.

Antalya'da otobüs şoförü A.U. ile otobüse bindikten sonra durak soran müşteri V.E. arasında tartışma yaşanmış ve tartışmanın devamında V.E. seyir halindeki otobüs şoförüne yumrukla saldırmıştı.

Otobüsteki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda şoför ve yolcunun kavgası sırasında kontrolsüz kalan seyir halindeki otobüs, bir yolcu tarafından durdurulmuş ve otobüste büyük panik yaşanmıştı.



