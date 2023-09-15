Otokar ile Yapı Kredi Leasing'den finansman işbirliği Otokar ile Yapı Kredi Leasing, ticari araç alacaklara özel bir finansman anlaşması gerçekleştirdi

Otokar, Yapı Kredi Leasing ile hayata geçirdiği anlaşma kapsamında, müşterilerine Atlas kamyon alımlarında 36 ay vadeye kadar taşıt finansmanı sunacak.

Otokar ve Yapı Kredi Leasing müşterilerine özel olarak sunulan bu iş birliği doğrultusunda, bankalarca yaklaşık yüzde 5 olan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BMSV) Yapı Kredi Leasing ile yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Ayrıca, müşterilerden kredi tahsis ücreti, dosya masrafı gibi herhangi bir masraf da alınmayacak. Otokar müşterileri kredibilite notları doğrultusunda Yapı Kredi Leasing aracılığıyla yüzde 100 finansman imkanından da yararlanabilecek.

Otokar Atlas kamyon ailesinin 8,5 ve 12,1 tonluk üyeleri, Ekonomi-Performans (EP) tuşu ile farklı yol koşuluna ve yüke uygun sürüş modu yönetilebiliyor.

Standart olarak sunulan Adaptif Seyir Kontrol Düzeni (ACC), klima, gelişmiş aydınlatma sistemi, güçlendirilmiş yan kapılar ve park sensörü gibi özelliklere sahip Atlas, tam havalı fren sistemi, EBS, egzoz freni, LDWS, AEBS ve ESC özelliklerini de üzerinde barındırıyor.