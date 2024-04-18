Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.564,88 %0,36
        DOLAR 32,5004 %0,09
        EURO 34,7823 %0,36
        ALTIN 2.488,08 %1,05
        FAİZ 45,40 %-0,20
        GÜMÜŞ GRAM 29,70 %0,86
        BITCOIN 61.874,00 %1,67
        GBP/TRY 40,5781 %0,19
        EUR/USD 1,0665 %-0,07
        BRENT 86,75 %-0,63
        ÇEYREK ALTIN 4.068,01 %1,05
        Haberler Ekonomi Otomobil Otokar yeni kamyonlarını satış sundu - Otomobil Haberleri

        Otokar yeni kamyonlarını satış sundu

        Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Atlas kamyon ailesine 2 yeni üye ekledi. 2013 yılında hafif kamyon segmentine adım atan şirket, 8,5 ve 12 tonluk Atlas modelleriyle hedef büyüttü. Otokar, 11 ve 15 tonluk yeni Atlas kamyonları ile farklı iş kollarındaki ihtiyaçlara daha geniş bir yelpazede cevap vermeyi hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 14:13 Güncelleme: 18.04.2024 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otokar yeni kamyonlarını satış sundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Otokar, hafif kamyon segmentindeki Atlas ailesini, 8,5 ve 12 tonluk modellerin ardından 11 ve 15 tonluk yeni araçlarla büyüttü.

        Otokar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, kamyonda 2013'te Foton şirketiyle başlattıkları iş birliği çerçevesinde araçları Türkiye pazarına uygun hale getirerek üretim yaptıklarını, 10 yılın üzerinde bir süredir pazarda yükselen bir başarı elde ettiklerini belirterek şunları söyledi.

        Erman, "Atlas’ın satışlarını son 4 yılda 3 katına çıkardık. 2023 yılında Atlas’ın da içinde bulunduğu 16 ton altı kamyon pazarı yüzde 5 büyürken Otokar’ın satışları yüzde 44 arttı. 2023 yılında satılan yaklaşık her 5 hafif kamyondan biri Atlas oldu. Şimdi de kamyondaki varlığımızı güçlendiriyor, müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda 2 yeni Atlas’ı ürün ailemize ekliyoruz. 11 tonluk Atlas ve 15 tonluk Atlas 3D ile başarımızı arttırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz" dedi.

        İHRACATTA HEDEF BÜYÜTTÜ

        Otokar Atlas ailesi ile ihracatta hedef büyüttüklerini belirten Erman, "Türkiye kamyon pazarında büyümeye devam ederken, geçtiğimiz yıl yurt dışı dağıtım ağımızı kurarak Atlas kamyonlarımızın ihracatına da başladık. Bugün Avrupa’da, İspanya, Polonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Romanya, Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan’da olmak üzere 7 farklı ülkede kamyon distribütörlerimiz bulunuyor. Otokar olarak kendi satış ağıyla Avrupa Birliği ülkelerine resmi olarak ihracat yapabilen tek hafif kamyon üreticisiyiz. Önümüzdeki dönemde kamyonda distribütörümüzün olduğu ülke sayısını arttırarak Avrupa pazarındaki büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

        Otokar Ticari Araçlar Yurt İçi Pazarlama ve Satış Direktörü Murat Tokatlı ve Otokar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman
        Otokar Ticari Araçlar Yurt İçi Pazarlama ve Satış Direktörü Murat Tokatlı ve Otokar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman

        Otokar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, önümüzdeki dönemde Foton'un diğer ticari araçlarını da Türkiye'ye getirebileceklerinin sinyalini verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rönesans Rezidans davası başladı!
        Rönesans Rezidans davası başladı!
        Av tüfekli, silahlı kuyumcu soygunu! Kaçış anı kamerada!
        Av tüfekli, silahlı kuyumcu soygunu! Kaçış anı kamerada!
        8 yerinden bıçaklandı, taksici hastaneye yetiştirdi
        8 yerinden bıçaklandı, taksici hastaneye yetiştirdi
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        "Dünyanın en büyük seçimi" yarın başlıyor
        "Dünyanın en büyük seçimi" yarın başlıyor
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        İsrail İran'a yönelik misilleme planını iptal mi etti?
        İsrail İran'a yönelik misilleme planını iptal mi etti?
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        2024'ün en etkili 100 ismi
        2024'ün en etkili 100 ismi
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Parası olan aldı!
        Parası olan aldı!