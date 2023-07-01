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Otomobil, hemzemin geçitte yolcu trenine çarptı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, otomobilin hemzemin geçitte yolcu trenine çarptığı kazada şans eseri yaralanan olmadı

Otomobil, hemzemin geçitte yolcu trenine çarptı
DHA

Kaza, akşam saatlerinde Çerkezköy- Çorlu arasındaki Veliköy Mahallesi´ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Halkalı- Kapıkule Yüksek Hızlı Tren Hattı çalışmalarının sürdüğü bölgede, H.Ş´nin kullandığı otomobil, Edirne- İstanbul seferini yapmakta olan 68015 sefer sayılı yolcu treninin lokomotifine çarptı.


Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki hava yastıklarının açılması sonucu sürücü Şenol, kazayı yara almadan atlattı. Otomobilin kaldırılması çalışması nedeniyle 412 yolcusu bulunan tren, yaklaşık 1 saat bekledikten sonra İstanbul´a hareket etti.

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