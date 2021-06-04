İHA

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyü mevkiinde meydana geldi. Erdi Uluşık (23) ve Abdulselam Uluşık'ın içinde bulunduğu otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Ağır yaralanan Erdi Uluşık Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Erdi Uluşık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyla ilgili 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.