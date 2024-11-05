Ataşehir'de bastonlu yaşlı adam, cadde üzerinde sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, dün saat 15.40 sıralarında Esatpaşa Mahallesi, Ziyapaşa Caddesi'nde yaşandı.

Plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün caddede geri manevra yaparak dönmek istediği sırada yolun karşı tarafına geçmek isteyen bastonlu bir adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle adam yolda düştü.

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Otomobilin sürücüsü çevredekilerin seslenmesiyle durdu. Mahalleli hemen adamın yardımına koştu. Otomobil sürücüsü de aracından inerek çarptığı adamın yanına geldi.