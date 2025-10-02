Otomobilinde ceset bulunan şarkıcı D4vd sessizliğini bozdu

Gerçek adı David Anthony Burke olan şarkıcı D4vd, otomobilinde 15 yaşındaki Celeste Rivas'ın cesedinin bulunmasının ardından devam eden soruşturma hakkındaki sessizliğini, menajeri Josh Marshall aracılığıyla bozdu. Marshall, Rivas'ın ölümünde rol oynadığı iddiasıyla şarkıcıyı suçlayan yorumlara sosyal medyadan yanıt verdi. Menajer, D4vd'nin olayla ilgisi olduğu iddiasını reddetti.

D4vd

"Bu haber birçok kişi ve ailesi için trajik. Umarım yetkililer yakında bu işin aslını öğrenir. İnsanlara bunun çoğunun spekülasyon ve iddia olduğunu hatırlatmama izin verin" diyen Marshall; "Ailemle birlikte D4vd'nin bu trajedinin acısını duygusal olarak atlatmasına yardımcı oluyorum. Lütfen gerçek bilgileri paylaşın" diye ekledi.

Celeste Rivas

Celeste Rivas'ın 5 Nisan 2024'ten beri kayıp olarak aranıyordu. Rivas'ın parçalanmış ve çürümüş cesedi, eylül ayında şarkıcı D4vd'ye ait bir aracın bagajında ​​bulundu. Şarkıcının evine kanıt aramak için giren polis, arama sonrası birçok kanıt poşetiyle evden ayrıldı. ABD turnesinde olan rapçi, cesedin bulunmasıyla birlikte kalan konserlerini iptal ederek evine döndü.