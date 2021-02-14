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Otomotiv sanayisinin üretimi ocakta 106 bin 176 adet oldu

Otomotiv sanayisinin üretimi geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 106 bin 176 adet, otomobil üretimi de yüzde 9 düşerek 68 bin 777 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 110 bin 590 adede ulaştı. Ocakta ticari araç pazarı yüzde 62, hafif ticari araç pazarı yüzde 59 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 77 arttı

Otomotiv sanayisinin üretimi ocakta azaldı
AA

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD),Ocak 2021'e ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay toplam üretim 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 106 bin 176 adet oldu. Otomobil üretimi ise yüzde 9 düşüşle 68 bin 777 adet olarak gerçekleşirken, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 110 bin 590 adede ulaştı.

TİCARİ ARAÇLARDA ÜRETİM YÜZDE 8.8 ARTTI

Yılın ilk ayında ticari araç üretimi bir önceki yıla göre yüzde 8,8 artış gösterdi. Ocak ayında ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 107, hafif ticari araç grubunda da yüzde 5 arttı.

Söz konusu dönemde yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 37 bin 399 adet, traktör üretimi de 4 bin 414 adet olarak gerçekleşti.

Pazara bakıldığında, geçen yılın ocak ayına göre ticari araç pazarı yüzde 62, hafif ticari araç pazarı yüzde 59 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 77 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında ocak ayı ticari araç pazarı 2017'nin yüzde 10 gerisinde kaldı.

Ocak ayında toplam pazar, geçen yıla göre yüzde 61 artarak 45 bin 230 adet düzeyinde gerçekleşti. Otomobil pazarı ise yüzde 61 arttı ve 35 bin 358 adet oldu.

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, Ocak 2021'de toplam pazar yüzde 33 ve otomobil pazarı yüzde 51 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 5 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 14 düşüş gösterdi.

Ocakta otomobil pazarında yerli araç payı yüzde 34 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 51 olarak gerçekleşti.

İHRACAT AZALDI

OSD verilerine göre, geçen ay otomotiv ihracatı 2020'nin aynı dönemine göre adet bazında yüzde 14 azalarak 77 bin 569 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ihracatı yüzde 21 azalarak 48 bin 50 adet, traktör ihracatı da yüzde 16 düşerek 1.235 adet olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi, ocak ayında toplam ihracattan yaklaşık yüzde 17 pay aldı.

Geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 6, avro bazında da yüzde 15 azaldı. Ocakta toplam otomotiv ihracatı 2,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 22 azalarak 802 milyon dolar oldu.

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