Otomotiv şirketleri borsada karışık seyir izledi

Küresel ekonomiler, ABD ile Çin ilişkilerindeki dalgalanmaların etkilerini hissederken, iki ülke arasındaki iyileşen ticari ilişkilerle piyasalarda risk algısının azaldığı görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den gelen olumlu mesajlar, piyasalarda sektörel ve hisse bazlı oynaklıkları artırırken, gelecek döneme yönelik iyimserlikleri besledi.

Öte yandan Beyaz Saray, Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in vardığı ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştı. Açıklamada, Çin'in, nadir toprak elementlerin ihracatına yönelik kısıtlamaları kaldıracağı ve fentanil üretiminde kullanıldığı belirlenen kimyasalların Kuzey Amerika'ya ihracatını durduracağı belirtildi.

Ekim ayında küresel gelişmeler yurt içinde de yakından takip edilirken, ilgili haber akışı ve şirketlere özgü gelişmelerin yansımaları dikkatle izlendi.

Ekimde Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketi arasında 4'ü yatırımcısına kazandırırken, 3'ü kaybettirdi. Geçen ay 1 otomotiv şirketinin hisseleri ise yatay seyretti. Borsa İstanbul'da geçen ay Karsan, yüzde 2,95 ile hisseleri en çok değerlenen otomotiv şirketi oldu. Karsan'ı yüzde 2,50'lik yükselişle Doğuş Otomotiv ve yüzde 1,93'lük artışla Tofaş ve yüzde 0,20 ile Ford Otosan hisseleri izledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "3 tanıtım tek vizyon" anlayışıyla fuara katılan Karsan, Otonom e-JEST'in dünya tanıtımını yaptı. Ayrıca Toyota işbirliğiyle geliştirilen e-ATA Hidrojen ve markanın otonom yolculuğuna işaret eden Karsan AI (Autonomous Intelligence) çözümleri de ilk kez tanıtıldı.

Tümosan, fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraççı kuruluş olarak şirketi KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 4 milyar lira ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin tavan başvurusuna SPK tarafından onaylandığını bildirdi.

Anadolu Isuzu da fuara farklı ulaşım ihtiyaçlarına yönelik geniş model seçenekleriyle katıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, fuarda Grand Toro XL ve Citiport 12 Class 2 modellerinin yanı sıra tamamen elektrikli Novociti Volt, NovoVolt ve Citivolt 12 araçlarını tanıttı.

TürkTraktör'ün 2025 üçüncü çeyrek finansal verileri doğrultusunda net karı 917 milyon TL, toplam cirosu 39 milyar 220 milyon TL ve FAVÖK marjı ise yüzde 10,3 olarak gerçekleşti.

EN DEĞERLİ ŞİRKET FORD OTOSAN OLDU

Halka açık 8 otomotiv şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip şirket olan Ford Otosan, ekim ayını 348 milyar 278 milyon 175 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Bu dönemde Ford Otosan'ı, 132 milyar 125 milyon lira piyasa değeriyle Tofaş, 55 milyar 140 milyon lirayla Otokar, 54 milyar 736 milyon 580,6 bin lirayla TürkTraktör, 39 milyar 666 milyon lirayla Doğuş Otomotiv, 14 milyar 477 milyon 400 bin lirayla Anadolu Isuzu, 12 milyar 604 milyon lirayla Tümosan Motor ve Traktör, 9 milyar 738 milyon lira piyasa değeriyle Karsan Otomotiv takip etti.

GLOBAL ŞİRKETLERİN HİSSELERİ KARIŞIK SEYREDİYOR

Dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinin hisse performanslarında karışık bir seyir izlendi.

Yeni yatırım ve iş birliği anlaşmaları şirketlerin hisse fiyatlarını olumlu etkilerken, ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri, ticari gerginlikler ve tedarik sıkıntıları hisse performansı üzerinde baskı oluşturdu.

Hollanda'nın Çinli yarı iletken üreticisi Nexperia'nın ülkedeki faaliyetlerini "tespit edilen ciddi yönetim aksaklıkları" nedeniyle kontrolüne alması da otomotiv şirketlerini etkiledi.